Евродепутат от Польши – уличные протесты европейцев из-за высоких цен на газ обрадуют Путина

Из-за жёсткого шантажа Москвы ситуация на газовом рынке начинает напоминать Армагеддон, в ходе которого отчаявшиеся люди выйдут на улицы и потребуют запуска «Северного потока — 2», уверен евродепутат от партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк. В беседе с TVP Info он обращает внимание на то, что раньше газовому шантажу подвергалась Польша и Украина, а сегодня, по всей видимости, и Германия.



Reuters

C начала этого года цены на энергоносители в Европе резко выросли. Существуют опасения на счёт того, что домашние хозяйства не будут в состоянии оплачивать такие большие счета. РФ уже ограничила поставки через Польшу и Украину, а на торгах цена за газ достигла $1300 за тысячу кубометров, пишет TVP Info.

«Начинает воплощаться в реальность очередной газовый шантаж Владимира Путина. Мы в Центральной Европе имеем определённый опыт в этой области, и именно поэтому мы предупреждали западные страны и институты ЕС о том, что такой шантаж вполне возможен. Нам не верили, а теперь мы все вместе должны иметь с ним дело», — заявил TVP Info евродепутат от партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк.

В беседе с порталом политик объяснил, что Германия, не оглядываясь на цену, хотела построить и запустить газопровод «Северный поток — 2». Более того, сейчас Владимир Путин добивается того, чтобы эксплуатация газопровода осуществлялась в обход третьего энергетического пакета ЕС, то есть без обеспечения конкуренции и равных условий для всех участников рынка.

Евродепутат полагает, что РФ хочет довести ситуацию до такого состояния, когда цены на газ будут настолько высокими, что люди будут получать счета в два раза выше по сравнению с предыдущим годом. «Тогда они выйдут на улицы, а Путин останется в восторге, потому что ЕС скажет: «Это катастрофа, необходимо, чтобы РФ поставляла газ по «Северному потоку». На мой взгляд, всё движется в этом направлении <…>», — подчеркнул он. Кузьмюк уверен, что ответственность за то, что ЕС придётся идти на уступки, будет возложена на Берлин и лично Ангелу Меркель.

Германия прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что, как только газ поплывёт по трубам «Северного потока — 2», она автоматически превратится в мощный газовый хаб. В качестве посредника на продаже каждого кубометра она будет много зарабатывать, более того, она получит доступ к дешёвому газу для своей экономики. Евродепутат напоминает, что Германия всегда стремилась к конкурентоспособности, потому что она второй по величине экспортёр в мире после Китая. Цены на энергоносители — это неотъемлемая часть каждого продукта, поэтому низкие производственные затраты имеют здесь решающее значение.

В беседе Кузьмюк обращает внимание на то, что нынешняя ситуация наглядно показала, что Владимир Путин уже не боится шантажировать даже Германию. «Он делал это в отношении Украины или Польши, а теперь мы видим, что он ведёт себя аналогичным образом в отношении Берлина», — отметил он. Политик предупредил, что ситуация на западном газовом рынке начинает напоминать Армагеддон. «Если цены на самом деле вырастут, электростанциям будет не на чем работать, а домохозяйствам не будет хватать денег на оплату, наступит состояние стихийного бедствия и в результате ЕС прогнётся», — предупредил он.

Евродепутат говорит, что, хоть у Польши есть небольшие преимущества в виде участия двух её компаний в процессе сертификации «Северного потока — 2», к сожалению, этого недостаточно, чтобы задержать запуск газопровода. Однако если бы немецкий орган, занимающийся сертификацией, и Европейская комиссия последовательно придерживались третьего пакета, запуск можно было бы отложить на месяцы, если не на годы. «Мы будем придерживаться жёсткой позиции в этом вопросе, но, к сожалению, основные инструменты находятся в руках кого-то другого», — резюмирует политик.