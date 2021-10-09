 

Понаехавшие, вперёд! – Личное мнение

09.10.2021, 0:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Попалось на глаза видео, в котором Лариса Гузеева, со свойственным ей толстожопым снобизмом, гнобит девчонок, приехавших в Москву за лучшей жизнью.

https://t.me/lenamiro/9893

Ну, что я могу сказать: тётя Лариса, не завидуйте. Ваша неприязнь к молодым, красивым и энергичным женщинам мне совершенно понятна.

Именно такие женщины (да, в свои 19-20 эти девчонки — уже во многом умные женщины) уводят мужей у таких постаревших, но не поумневших тёток, как вы. Именно они не дают вашим дебелым, совершенно не приспособленным к жизни дочуркам выйти замуж.

Вот зачем успешному мужику ваша пухлая, избалованная, необразованная Лёля, сдирающая в припадке ярости обои в комнате и плюющая вам еду в руку, потому что ей, видите ли, невкусно?Москва полна понаехавших, прытких, умеющих себя подать красавиц, до которым вашей сонной Лёле — как до Парижу.

Девчонка, которую вы с таким раздражением, с таким высокомерием, так красочно описываете в своём монологе о «понаехавших», — вот она точно не пропадёт. Она амбициозна. У неё есть цель, а также отличная фантазия и много энергии для достижения этой цели.

Такая девчонка хорошо устроится в Москве. Выйдет замуж. Родит. Может быть, даже от мужа такой громоздкой купчихи, как вы. Или от мажорика из богатой семьи, в которую вы мечтаете сплавить свою скучную в своих бесконечных выкрутасах дочурку. Не пропадёт, в общем, понаехвшая!

А вот о вашей Лёле я такого сказать, увы, не могу. Вот она, как только вы сгинете в небытие, чувствую, пропадёт.


Фото: Соцсети

Пропадёт, так и не определившись со своей сексуальной ориентацией, которую она пытается понять, проходя тест, пока вы там в Коммунарке пытаетесь выжить.

А девчонки, которые толпой снимают койко-место в Москва-Сити, не просто не пропадут, а будут там жить. В собственных апартаментах, куда вашу Лёлю они не возьмут даже уборщицей.

Именно поэтому, уважаемая, выздоравливайте-ка вы поскорее от своего ковида. Вам ещё дочь содержать надо, причём очень долго. Зарабатывать она, как мне кажется, не сможет, а вы, простите, — не Абрамович: богатств на 10 поколений вперёд не накопили.

Пока мы, вот такие понаехавшие, содержим своих родителей, ни в чём им не отказывая так, что всё, что они видят в своём пожилом возрасте, — это заботу и отдых, вам, Лариса Андреевна, придётся ещё на старости лет поработать.

Так вам и надо, впрочем. Вы мне никогда не нравились, как не нравится мне всё неумное, пассивное, чванливое и дебелое.

А вы на чьей стороне в этом конфликте: понаехавших девчонок или московских бабок?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.04 / Мнение: Шлем Константина Великого с могущественными артефактами внутри

21.03 / Подборка сообщений об американо-китайских переговорах на Аляске

04.12 / Горящий склад в Омске тушила сотня человек

23.03 / Александра Савельева поздравила сына с днем рождения и опубликовала его редкие фото

13.01 / Мнение: Письмо: “Нужна была драма”

09.11 / Мнение: США вырастили глобального монстра политической цензуры

29.09 / Иосиф Пригожин показал растяжку Валерии

12.09 / Учёные нашли эффективный способ навсегда избавиться от герпеса

13.03 / Мнение: Смерть от ковида

07.07 / Мнение: А не погонять ли нам пи…гов? Святое для патриотов!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика