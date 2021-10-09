 

Арахамия рассказал, хотел ли бы стать первым вице-спикером Рады

09.10.2021, 0:22, Новости дня
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“Вы же знаете, что я занимаюсь сбором голосов, координацией, много встреч. То есть приковать себя к креслу на трибуне – об этом я никогда не мечтал и не буду мечтать. Мне нравится работа в зале”, – сказал он.

Контекст:

Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа”.

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который занимал должность первого вице-спикера. Вопрос назначения первого вице-спикера рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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