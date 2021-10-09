 

Суд приговорил к восьми годам тюрьмы боевика танкового подразделения “ДНР”, который обстреливал позиции ВСУ

09.10.2021, 0:22, Новости дня
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Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований и террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

“Прокурорами в суде доказано, что с июня 2016-го по май 2017 года осужденный был механиком-водителем танка Т-72Б1 незаконного вооруженного формирования “4-я танковая рота ОТБ “Дизель”. Он воевал против подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО и ООС на территории Донецкой области, в Шахтерске и прилегающих районах”, – рассказали в ОГПУ.

Боевика задержали в сентябре 2021 года при попытке тайно пересечь линию разграничения на Донбассе, он пребывал под стражей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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