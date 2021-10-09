Разумков назвал число нардепов, которые подходили к нему с извинениями за поддержку его отставки

“У меня нет обид. Здесь не в обидах дело, здесь [дело] в справедливости, в честности, в порядочности. К сожалению, не у всех она есть. Сегодня ко мне подошло около 50 моих коллег, которые вчера проголосовали “зеленое”, и сказали: “Извини, но мы так сделали потому, что нас вызывали, нас убеждали (назовем это так), что “вы должны проголосовать”, – сказал Разумков.

По его словам, депутатов убеждало “руководство фракции, приглашали в Офис президента”.

О том, что к нему с извинениями обращались “не один, не два, не три” нардепа, поддержавших его отставку, Разумков говорил 7 октября в интервью “BBC Україна”.

Контекст:

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа”.

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Стефанчука, который до того занимал должность первого вице-спикера.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым именовали “сложной производственной ситуацией”.

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