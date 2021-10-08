Политолог: ЕР могла претендовать в Госдуме на большее число комитетов

«Единая Россия» получит в новой Госдуме 17 комитетов, 15 останутся за а другими партиями. При этом ЕР сохраняет контроль над ключевыми комитетами нижней палаты парламента, отметила газете ВЗГЛЯД политолог Оксана Гаман-Голутвина, комментируя структуру Государственной Думы восьмого созыва.

«Рост числа комитетов можно объяснить двумя причинами: прежде всего число и структура думских комитетов будет в большей мере соотноситься со структурой органов исполнительной власти. Благодаря росту числа комитетов с 26-ти до 32-х, в частности, обновится алгоритм обсуждения и принятия бюджета. Как предполагается, представители министерств будут первоначально обсуждать предлагаемое ими соотношение доходов и расходов в профильных комитетах. Более детализированное обсуждение бюджета «пойдет на пользу качеству законотворческого процесса по его утверждению», – считает президент Российской ассоциации политической науки, завкафедрой сравнительной политологии МГИМО, член Общественной палаты, профессор Оксана Гаман-Голутвина.

Второе важное обстоятельство состоит в том, что согласно принятым в 2020 году поправкам к Конституции полномочия Госдумы расширились, «в том числе в части утверждения» членов правительства, напоминает эксперт. «Если раньше утверждению подлежала только кандидатура премьер-министра, то сейчас – кандидатуры всех министров. И логично, чтобы эти кандидатуры предварительно обсуждались в профильных комитетах», – добавила она.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу временная рабочая группа депутатов Госдумы распределила комитеты по предложениям фракций и вынесла соответствующее постановление. С учетом пожелания фракций, рабочая группа распределила в комитеты 17 председателей из «Единой России», пять из КПРФ, по четыре из СРЗП и ЛДПР и двоих из «Новых людей». Голосование пройдет в дату первого пленарного заседания Госдумы 12 октября. Ранее фракция «Единой России» выдвинула список кандидатов в вице-спикеры Госдумы, среди которых бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, а также утвердила перечень из кандидатур на должности руководителей комитетов нижней палаты восьмого созыва.

В целом, единороссы выдвинули своих кандидатов на должности глав 17 комитетов «Позиция ЕР состоит в следующем: формально она имела возможность претендовать даже на большее число комитетов в связи с тем, что партия получила суммарно по партийным спискам и одномандатным округам конституционное большинство. Но на сегодня соотношение таково: 17 комитетов за «Единой Россией» и 15 за другими партиями», – сказала Гаман-Голутвина.

При этом «Единая Россия» сохраняет контроль над ключевыми комитетами, прежде всего над комитетом по бюджету и налогам, «который в очередной раз возглавит Андрей Макаров». Комитет по госстроительству возглавит известный, опытный юрист Павел Крашенинников, который в прошлом был министром юстиции и уже много лет работает в парламенте. «Комитет по промышленности и торговле возглавит Владимир Гутенев, который был замруководителя Союза машиностроителей. Естественно, значимыми считаются комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции. Первый возглавит Андрей Картаполов, кандидатуру которого поддерживает Минобороны, а второй – Василий Пискарев», – перечислила эксперт.

Комитетом по культуре продолжит руководить Елена Ямпольская, которая возглавляет его с тех пор, как в 2018 году ушел из жизни прежний его руководитель, кинорежиссер Станислав Говорухин. «Комитет по просвещению возглавит Ольга Казакова. По экологии, природным ресурсам и окружающей среде – Дмитрий Кобылкин, который был губернатором ЯНАО и министром природных ресурсов. Вице-спикер Госдумы седьмого созыва Ольга Тимофеева встанет во главе комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. А Александр Хинштейн естественным образом встанет во главе комитета по информполитике, информационным технологиям и связи», – предположила Гаман-Голутвина.

Важную роль играет в нижней палате и комитет по экономической политике. Фракция ЕР предложила на должность его руководителя Максима Топилина, который ранее был министром труда и главой Пенсионного фонда. Комитет по энергетике вновь возглавит Павел Завальный, а по транспорту – Евгений Москвичев. «Кроме того, предлагается создать новые комиссии. В частности, прежний комитет по контролю и регламенту предложено разделить на две части. Комитет по контролю возглавит Олег Морозов, прежде работавший вице-спикером, сенатором, а комиссию по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы – Виктор Пинский. Валентина Владимировна Терешкова возглавит комиссию по депутатской этике, а Отари Аршба встанет во главе такого значимого органа, как комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов», – добавила Гаман-Голутвина.

Кроме того, депутаты консолидировано поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера, сообщила она, а фракцией единороссов будет руководить Владимир Васильев, который уже знаком с этой работой. Двумя его первыми заместителями, отметила эксперт, станут Дмитрий Вяткин и Андрей Макаров. А в целом число заместителей главы фракции возрастет в полтора раза.

Об изменениях в составе Госдумы накануне также говорил газете ВЗГЛЯД и депутат-единоросс Олег Матвейчев. По его словам, на руководящих постах и в комитетах, и во фракции ЕР появилось много новых лиц. Например, хирург и бывший главврач рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов возглавит комитет по охране здоровья. Комитет по молодежной политике возглавит Артем Метелев, который до прихода в парламент был лидером Ассоциации волонтерских центров.

«Дума обновлена больше чем наполовину, – и прежде всего за счет «Единой России». В рядах коммунистов нет обновления. У эсеров за счет объединения с партией «За правду» небольшое обновление произошло. А фракция «Новых людей» – всего лишь 13 человек, что несущественно для Думы», – пояснял Матвейчев.