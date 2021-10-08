США решили продать Австралии 12 вертолетов почти на 1 млрд долларов

США собираются поставить в Австралию 12 многоцелевых вертолетов MH-60R и сопутствующую военную технику, сделку оценивают почти в 1 млрд долларов, сообщил Госдеп.

Профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона подтвердило, что Госдеп одобрил сделку на сумму до 985 млн долларов. Ее еще должен изучить Конгресс США, у которого есть возможность заблокировать поставку, передает ТАСС.

Американское правительство считает, что сделка с Австралией отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США», она «не изменят базовый военный баланс в регионе». Власти США назвали Австралию «одним из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана», отметив, что стратегическое расположение страны «вносит значительный вклад в обеспечение мира и экономической стабильности в регионе». Указывается, что для США «жизненно важно помогать союзнику в развитии и поддержании потенциала самообороны».

Напомним, создание альянса AUKUS (Австралия, США, Великобритания) привело к тому, что Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок – США решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства. Это привело к резкому ухудшению отношений Франции и ЕС с членами AUKUS.