 

Американские морпехи украли рюкзак и отнесли в посольство США в Москве

08.10.2021, 23:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТрое американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, украли рюкзак у москвича в кафе, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Васенин рассказал, что морпехи подозреваются в краже на 15 тыс. рублей, открыто уголовное дело. У следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком. Морпехи являются административно-техническими сотрудниками посольства, их возраст – «от 21 до 26 лет». Посольству направлено требование снять с подозреваемых дипломатический иммунитет, передает РИА «Новости».

Напомним, МИД РФ сообщил, что подозреваемые в краже личных вещей у гражданина РФ три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию.



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