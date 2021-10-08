 

Euronews – Меркель посетила Рим и Ватикан с прощальным визитом

08.10.2021, 23:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ангела Меркель прибыла в Рим с последним официальным визитом в качестве канцлера Германии. В Ватикане её вместе с супругом принял Папа римский Франциск. Затем Меркель приняла участие в Молитве мира и встретилась с премьер-министром Италии Марио Драги, передаёт Euronews.

Ангела Меркель встретилась в четверг утром с Папой римским Франциском. Это последний её визит в Ватикан в качестве канцлера Германии. 

Понтифик принял Меркель и её супруга в своём кабинете в Апостольском дворце, встреча длилась 45 минут. Папа Франциск подарил гостям уменьшенную копию бронзовой Святой двери, а также копии некоторых личных документов. Меркель рассказала журналистам, что они говорили о политике, изменении климата и сексуальном насилии со стороны духовенства. 

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Мы считаем, что правда должна открыться и что необходимо проделать дополнительную работу по вопросу о сексуальном насилии над детьми. И совершенно очевидно, что в этом Святой Престол должен сыграть решающую роль, если он хочет восстановить доверие христиан всего мира к католической церкви. 

Позже уходящий канцлер ФРГ встретилась с премьер-министром Италии Марио Драги в Риме и приняла участие в Молитве мира в Колизее, организованной римской благотворительной организацией Sant’Egidio. 

Ангела Меркель бессменно возглавляла правительство Германии на протяжении 16 лет. Она и её кабинет будут продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет создана новая администрация, что может занять недели или месяцы. 

Драги и Меркель обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и развития Евросоюза, а также обменялись подарками.

ДЖОРДЖИЯ ОРЛАНДИ, корреспондент Euronews: Две ключевые фигуры европейской политической жизни последних лет встретились на так называемом последнем двустороннем мероприятии Меркель — Драги. Между ними всегда было полное доверие. Драги сказал, что ему будет не хватать Меркель, особо подчеркнув существенный вклад уходящего канцлера в построение будущей Европы.

Джорджия Орланди, Euronews, Рим.

Дата выхода в эфир 08 октября 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Медицина в Украине никогда не была бесплатной, это лишь декларация – замминистра Микичак

22.01 / В США из-за отключения холодильника испортились 2 тыс. доз вакцины Moderna

27.09 / Макрон призвал Лукашенко добровольно покинуть президентский пост

06.09 / В Беларуси горела фабрика. Жертв нет

04.08 / Политику России определяет её география?

05.04 / Бренд General Motors представил электрический внедорожник Hummer EV 2024 года

11.12 / В Америке представили гибрид летающего дрона и бабочки

04.07 / Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП

23.12 / Twitter решил передать Байдену аккаунт президента США без подписчиков

27.09 / Австралия захотела припугнуть Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика