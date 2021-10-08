 

Стефанчук заявил, что идеология партии “Слуга народа” “четко придерживается”

08.10.2021, 23:28, Новости дня
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“Что касается идеологии партии, она была заявлена и четко придерживается. Это, во-первых, идеология объединения страны, идеология, в основе которой должен быть состоятельный, достойный украинец, и идеология определенных шагов, которые должны быть направлены на сшивание украинской нации”, – сказал спикер.

По его словам, достигается ли эта идеология – “нужно смотреть уже по результатам сделанного”.

Присутствующий в студии Разумков отметил, что он тоже принимал участие в создании идеологии “Слуги народа”.

“Я что-то не помню, чтобы в программе партии было написано “отставка Разумкова”. […] Относительно реформ. Я думаю, что за два года, пока я был председателем Верховной Рады, было принято достаточное количество реформ”, – подчеркнул вице-спикер Рады.

Контекст:

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа”.

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Стефанчука, который до того занимал должность первого вице-спикера.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым именовали “сложной производственной ситуацией”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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