 

Нардеп Поляков найден мертвым, Медведчуку объявили новое подозрение, Стефанчук стал спикером Рады. Главное за день

08.10.2021, 23:28, Новости дня
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Нардеп Поляков найден мертвым

Внефракционного нардепа из группы “За майбутнє” Антона Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси. Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.

По данным правоохранителей, перед смертью Поляков употреблял алкогольные напитки и полтора часа катался на машине по Киеву, поскольку поссорился с сожительницей, нардепом из группы “За майбутнє” Анной Скороход.

Медведчуку объявили о новом подозрении

8 октября нардепу от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

Стефанчук стал спикером Рады

Народный депутат, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова, которого парламент отозвал с должности 7 октября.

Нового первого вице-спикера изберут на следующей пленарной неделе.

Нобелевскую премию мира получили журналисты

Нобелевскую премию мира 2021 года получили два человека – филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса и главный редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов. Награду присудили “за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира”.

В Германии начался суд на 100-летним охранником нацистского концлагеря

В тюрьме в немецкой земле Бранденбург начался судебный процесс против бывшего охранника гитлеровского концлагеря Заксенхаузен, 100-летнего Йозефа С. Прокуратура обвиняет бывшего сотрудника войск СС в соучастии в убийстве 3518 заключенных.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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