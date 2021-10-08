Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах, если ему предоставят “правильный” документ

Речь об этом зашла после вопроса председателя фракции “Слуги народа” в Раде Давида Арахамии, кому Разумков обещал, что не будет “голосовать, проводить и подписывать закон об олигархах”.

“Докладываю вам, как говорится. Первое. Я не голосовал за этот закон, поскольку находился на самоизоляции”, – сказал экс-спикер.

“А если бы не находились, голосовали бы?”, – спросил Арахамия.

“Абсолютно верно, потому что в нем была учтена моя правка. 398-я, которая позволяла вывести это из-под вашего контроля в независимый орган – комиссию, которая бы работала при НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – “ГОРДОН”)”, – ответил Разумков.

По также объяснил, когда подписал бы закон.

“Если ваш комитет подаст правильный законопроект, в котором будут три правки, которые проголосованы, в том числе [нардепом от “Батьківщини” Иваном] Крулько, – я подпишу этот закон и отправлю его на подпись президенту. Выпустите тот закон, за который проголосовала Рада, а не тот, который вы пытаетесь сделать”, – обратился к Арахамии Разумков.

Экс-спикер подчеркнул, что “это будет честно по отношению к людям, парламенту и вообще к закону”.

Контекст:

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. 8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Стефанчука, который до того занимал должность первого вице-спикера.

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии.

По состоянию на 8 октября закон об олигархах руководством Верховной Рады не подписан.

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