…А эту осень звали Анна

Друзья и читатели «Новой» посадили тюльпаны и открыли музей — в память об Анне Политковской.



7 октября 2021. У мемориальной доски Анны Политковской на здании редакции «Новой газеты» цветы каждый день. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В 15-ю годовщину убийства Анны Политковской в саду ее имени рядом с редакцией «Новой» все желающие смогли посадить луковицы тюльпанов. Желающих было немало: коллеги Анны из разных СМИ, ее дети Вера и Илья, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, заместитель главы американской миссии Барт Горман с коллегами, советник британского посольства Том Оппенхэйм, посол Польши Кшиштоф Краевски, посол Латвии Марис Риекстиньш, советники и дипломаты посольств Евросоюза, Швеции, Литвы, Франции, Норвегии, Германии, руководитель международного «Мемориала» (признан в нашей стране «иностранным агентом») Ян Рачинский с соратниками Олегом Орловым и Александром Черкасовым, педагог, поэт Евгений Бунимович, многочисленные друзья «Новой» и, конечно, самые преданные читатели, трепетно хранящие память об Анне на протяжении вот уже 15 лет.

Не хватало в саду в этот день лишь одного человека — мамы Анны, Раисы Александровны Мазепы, ушедшей от нас минувшим летом. Она так и не дождалась дня, когда бы наказание понесли заказчики убийства ее дочери.

Вера и Илья, дети Анны Политковской, сегодня сажают тюльпаны в Анином саду / «Новая газета»

Гости редакции в годовщину убийства Анны Политковской посадили цветы в Анином саду. На фото: посол Латвии Марис Риекстиньш. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Зам руководителя миссии США Барт Горман. Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»

Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Стоят: советник британского посольства по прессе Том Оппенхэйм и заместитель главы отдела коммуникаций посольства Михаил Меньшиков, слева — зам главы миссии Евросоюза Иолита Понс. Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»

Госпожа Сульвейг Руссебе, заместитель после Норвегии в России, в центре. Слева — зам посла Германии Беате Гржески. Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»

По иронии судьбы в часы, когда мы сажали тюльпаны в «Анином саду», истек срок давности привлечения к ответственности этих самых заказчиков. Срок истек автоматически. Заказчиков, как уже неоднократно писала «Новая», все эти 15 лет так никто и не нашел. С первого дня не собирались искать.

— Фамилия известна политическому руководству страны. Но нет политической целесообразности на привлечение его к ответственности. А заказчик… Заказчик глубоко уверен, что ему ничего не грозит, — заметил гостям уже у кабинета Анны Степановны наш Сергей Соколов, все эти годы проводивший собственное независимое расследование.

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После «Аниного сада» все наши друзья, включая послов, переместились в редакцию «Новой», в кабинет 307, в котором несколько лет работала Анна и в который вереницей при ее жизни шли за помощью те, кто отчаялся найти эту помощь где-либо еще. 7 октября 2021 года мы официально открыли в кабинете Политковской мемориальную комнату.

Там почти ничего не изменилось с октября 2006-го. Вот ее стол, ее «пузатый» компьютер (по сегодняшним меркам, конечно, допотопный), ее очки, бумаги, письма героев с такими, казалось бы, простыми, ничего не значащими словами в строке «адресат» — «в редакцию «Новой газеты», Анне Политковской»… Лишь изменились стены. На одной — портреты тех, кто замешан в ее убийстве: осужденные исполнители, соучастники, организаторы. Под каждым портретом сухая информационная справка о каждом. На второй стене — выдержки из статей Анны, книги, написанные ею при жизни, и книги, написанные о ней после…

Кабинет и компьютер Анны Политковской в редакции «Новой газеты» / «Новая газета»

Сергей Соколов вел собственное расследование «Новой газеты» об убийстве Анны Политковской

Кабинет стал музеем. / «Новая газета»

Кстати, возле кабинета Политковской все желающие смогли получить только что переизданную «Новой» книгу «За что» — итог этих 15 лет без нее и ее избранные статьи в «Новой».

А еще с 7 октября 2021 года все могут посмотреть на YouTube-канале «Новой», фильм Анны Артемьевой, который мы делали все последние месяцы. Просто вбейте название «Как убили Анну»…

Что дальше? Редакция намерена добиваться возобновления следствия по заказчикам. Это для нас дело чести.

А еще мы очень ждем весны 2022 года, когда после зимней «спячки» расцветут посаженные нами тюльпаны в ее саду. Красные, розовые, белые. И они обязательно расцветут. Иначе никак. Она их любила.

…Нам ее очень не хватает.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Вера Челищева, репортер, глава отдела судебной информации

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