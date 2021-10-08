Израиль нанес удары по территории Сирии
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Израильские ВВС наносят удары в районе сирийского Хомса, сообщили СМИ.
Как информирует SANA, сирийские «зенитчики ведут огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет противника». Сообщается, что израильские ВВС атаковали из воздушного пространства Ливана, передает ТАСС.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов.
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