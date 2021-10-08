 

Израиль нанес удары по территории Сирии

08.10.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИзраильские ВВС наносят удары в районе сирийского Хомса, сообщили СМИ.

Как информирует SANA, сирийские «зенитчики ведут огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет противника». Сообщается, что израильские ВВС атаковали из воздушного пространства Ливана, передает ТАСС.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / В рестораны и спортзалы Нью-Йорка решили пускать только привитых от COVID

29.09 / «Очередной сокрушительный удар» — от комендантского часа пострадают рестораны и пабы Великобритании

27.10 / COVID-19 подтвердили у еще одного заместителя Ермака

16.10 / Многодетная мать спасла пятерых детей из пожара в Башкирии

31.10 / В Польше зафиксирован рекордный суточный прирост больных с COVID-19

05.10 / KIA сертифицировала в РФ обновленное семейство KIA Ceed 2022 модельного года

21.04 / Haval анонсировала новый кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка России

31.12 / Павлик в день 55-летия отправился в баню

15.09 / Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в размере € 600 млн на борьбу с COVID-19

06.10 / ВОЗ назвала процент заразившихся коронавирусом жителей Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика