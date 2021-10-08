 

Объявивший голодовку Саакашвили начал принимать пищу

08.10.2021, 22:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку после ареста в Тбилиси, принимает пищу, сообщил глава специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Ника Цхварашвили.

Цхварашвили сообщил, что у Саакашвили «был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду». Экс-президент Грузии, как рассказали в специальной пенитенциарной службе, «начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок». Цхварашвили отметил, что «так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения», передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку.



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