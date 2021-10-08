Арахамия рассказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек

“Мы просто перенесли, учитывая то, что поставили вопрос по отстранению спикера, это заняло все, так сказать, менеджерское влияние. Это сложный процесс. Поэтому перенесли на неделю все другие кадровые вопросы. На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Потом, через неделю, когда будет пленарная неделя, – уже воплощать в жизнь”, – сказал он.

По словам Арахамии кадровые вопросы “разделят на два транша”.

“Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Надо просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и другое, и потом уже голосовать в зале”, – сказал политик.

Сегодня Арахамия сообщал, что кадровые вопросы хотят рассмотреть на заседании фракции 18 октября.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Арахамия обещал, что кадровые изменения в правительстве анонсируют после стратегического заседания фракции, которое состоялось в Трускавце Львовской области 1–3 октября. Однако СМИ сообщили, что “Слуга народа” намерена обсуждать отставки в Кабмине на отдельном заседании в Киеве.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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