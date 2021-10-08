Стефанчук об отставке Разумкова: Не считаю, что это была месть

“Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это было принято решение политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом”, – сказал он.

Телеведущий Савик Шустер спросил у спикера Рады, идет ли речь о том, что им с Разумковым “идти по программе партии было невозможно”.

“Я не могу говорить, возможно ли или невозможно. Я исхожу из того, что программа партии “Слуга народа” была представлена в президентской программе “Країна мрій”, и те решения, которые были предусмотрены там, предусматривали определенное направление, определенный темп в реформе. Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения […] достаточно быстро или в правильном направлении”, – объяснил Стефанчук.

Контекст:

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа”.

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Стефанчука, который до того занимал должность первого вице-спикера.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым именовали “сложной производственной ситуацией”.

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