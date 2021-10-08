 

В Украине могут расширить список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

08.10.2021, 22:34, Новости дня
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Накануне Минздрав обнародовал список профессий, для которых прививки от COVID-19 обязательны.

В частности, обязательной иммунизации на время действия карантина подлежат сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, а также образовательных и научных учреждений.

“В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех сотрудников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг”, – написал Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/424043235911607

Приказ ведомства вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Те сотрудники, которые не сделают прививки от COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Контекст:

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 8 октября в Украине первую дозу вакцины получили около 7,42 млн человек, две – более 6 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

22 сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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