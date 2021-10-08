Политики и журналисты — о присуждении Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Российские политики, правозащитники и журналисты по-разному отреагировали на такое решение Нобелевского комитета. «Новая» собрала комментарии о присуждении Дмитрию Муратову высокой награды.

В редакции «Новой газеты». Фото: Виктория Одиссонова

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

— Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. И конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем.

Маргарита Симоньян,

главред RT:

— Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что Нобелевку ему дали за это, а не как обычно. Поздравляю!:)

Марина Литвинович,

политик, правозащитница:

— Муратов получил Нобелевскую премию мира. Это, конечно, не совсем он получил, а вся «Новая газета» и все, кто там работал и работает. Живые и убитые. Это их премия. Абсолютно заслуженная.

Борис Вишневский,

политик, депутат петербургского ЗакСа:

— Дмитрий Муратов — лауреат Нобелевской премии мира! Ура! Безумно рад! Дима, поздравляю!

Владимир Соловьев,

телеведущий:

— Бедный Муратов. Теперь навальянята его порвут на части, а сторонники Тихановской еще и на фарш накрутят, и только поклонники Греты измажут экологически чистыми фекалиями.

Дмитрий Гудков,

политик:

— Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира! Круто! Мои поздравления Дмитрию и всему коллективу «Новой газеты»!

P.S. Но было бы правильнее ее дать Навальному, конечно.

Дмитрий Киселев,

телеведущий:

— Нобелевская премия мира — одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на нее уже ориентироваться.

Леонид Волков,

политик, соратник Алексея Навального:

Владимир Кара-Мурза,

политик:

— Лауреаты Нобелевской премии мира — Дмитрий Муратов и Мария Ресса.

Очень сильное решение. Символы честной, свободной, несгибаемой журналистики — в РФ и на Филиппинах. И третий в истории российский лауреат — после Сахарова и Горбачева.

Искренние поздравления обоим!

Алексей Венедиктов,

главный редактор «Эха Москвы»:

— Поздравляю Дмитрия Муратова, «Новую газету», всю независимую российскую журналистику с Нобелевской премией мира.

Свобода информации, свобода мнения, свобода прессы — это и есть предпосылки диалога, а значит, и мира тоже.

Ложь, манипуляции, фейки — это ненависть, а значит, война.

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию, «Новая газета» заслужила эту премию, Дмитрий Муратов заслужил эту премию.

Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — нобелевскими лауреатами премии мира.

Владимир Рыжков,

политик, депутат Мосгордумы:

— Фантастика! Лучшая новость за многие годы!!! Дмитрий Муратов и его «Новая газета» — гордость РФ и то лучшее, что сохраняет пока свободу и достоинство в нашей стране. Виват!!!

Владимир Варфоломеев,

журналист «Эха Москвы»:

— Никакие слова Муратова, сказанные им в последние недели, не отменяют и не ставят под сомнение его выдающуюся профессиональную и гражданскую деятельность на протяжении нескольких десятилетий. И он, конечно, не заслуживает той волны ненависти, которая поднялась сейчас в твиттере.

Юлия Галямина,

политик:

— Первый нобелевский лауреат, которого я знаю лично.

Поздравляю Дмитрия Муратова!

Катерина Гордеева,

журналист:

— Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (вместе с журналисткой Марией Ресса) стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Это более чем заслуженно. Я могу рассказать тысячи историй, в которых Муратов повел себя так честно и так круто, что я лично отдала бы ему все премии мира.

Но мне кажется важным, что нобелевку присудили на следующий день после того, как у «Новой» вышел большой фильм о том, как расследовалось убийство Анны Политковской и в год, когда почти все независимые СМИ в РФ получили статус иноагента.

В первом комментарии по поводу премии Муратов сказал, что будет «отдуваться премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать <…> помогать людям, которые признаны иноагентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны».

Уверена, так и будет. Поздравления, Дмитрий Андреевич!

Григорий Явлинский,

основатель партии «Яблоко»:

— О заслугах Дмитрия Муратова в нашей стране известно немногим. Но теперь о них узнают — и не только в России, но и во всем мире. Главный редактор «Новой газеты» удостоен Нобелевской премии мира. Муратов стал третьим, получившим эту награду в нашей стране, после Сахарова и Горбачева. И это очень справедливо.

Это Муратов сохранил «Новую» как последний бастион честной журналистики в России. Это Муратов уже много лет спасает журналистов от смертельных угроз. Это Муратов буквально своими руками, постоянно рискуя жизнью, защищает свободу слова в нашей стране.

Поздравляю Дмитрия Андреевича с заслуженной наградой!

P.S. И конечно, очень приятно, что нобелевский лауреат 2021 года Дмитрий Муратов — давний член партии «Яблоко».

Станислав Белковский,

публицист:

— Мы очень надеемся, что в нобелевской лекции Д.А. Муратов не просто упомянет А.А. Навального, но поблагодарит его.

Без усилий российского политзаключенного № 1 россиянину бы нобелевку не дали.

Сергей Бадамшин,

адвокат:

— Ого, Муратов!

Круто, что Россия, круто, что Муратов!

Алексей Пивоваров,

журналист, основатель YouTube-проекта «Редакция»:

— Я искренне поздравляю Дмитрия! Это очень круто, абсолютно заслуженно и очень вовремя!

Александр Баунов,

главный редактор сайта Carnegie.ru:

— Мои искренние поздравления Дмитрию Муратову.

Русский, а не белорус или украинец или беларус, мужчина, а не женщина, европеец из имперской столицы, а не представитель третьего мира,

традиционный политический журналист, а не, например, кто-то занятый вопросами климата — все это кажется очень консервативным выбором Норвежского комитета.

Но, во-первых, этот выбор как раз и уравновешен женщиной из третьего мира, филиппинской журналисткой Марией Ресса.

Светлана Тихановская и Мария Колесникова многим кажутся более очевидным выбором, но когда в 2015 году давали Нобелевскую премию Светлане Алексиевич, никто не мог себе представить, что через пять лет в Беларуси разразится такой масштабный протест и что его лидерами будут женщины. Раз в пять лет стране размером с Беларусь премию не дают.

Другой вопрос, почему если русский, то не Навальный. Тут многие недооценивают, насколько для современных западных институций токсична националистическая тема. Вроде бы когда это было, но западные собеседники годы спустя продолжают спрашивать про национализм Навального. В каком-то смысле националистом можно побывать один раз. Это не мешает поддержке, сочувствию, многочисленным наградам, но для награды с гуманистическим посланием, претендующей на то, чтобы задавать глобальную систему координат, может стать непреодолимым препятствием. К тому же Навальный — действующий, борющийся и довольно молодой политик, трудно предсказать, каким инструментарием он воспользуется, а Нобелевский комитет уже отметился нескольким поспешными решениями. В случае чего наградить его еще есть шанс. Нобелевская премия вообще не для поощрения молодых, а для увековечения заслуг. «Новая газета» в этом отношении устоявшийся, равный себе институт, со своим кредо, стабильным образом действий и стилем, проверенным в разных условиях, а юбилей убийства Анны Политковской напомнил об этом институте.

Илья Шепелин,

журналист телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента):

— На самом деле Муратов — конечно, крутейший. Но как же тупо, что вручение Нобелевки выпало на неделю его идиотских писем в поддержку Веника (имеется в виду Алексей Венедиктов. — Ред.) и вениковского электронного голосования!

Сергей Пархоменко,

журналист:

— Великолепное решение Нобелевского комитета. Премия мира Дмитрию Муратову, а в его лице «Новой газете», — ясное и мощное высказывание о том, что проблема прав человека — важнейшая сегодня в мире, а уничтожение тоталитарными странами свободы слова — одно из самых тяжелых преступлений против этих прав человека, которое наносит человечеству колоссальный ущерб.

Дмитрий Муратов заслужил это признание, а «Новая газета» стала символом журналистской свободы, журналистской храбрости и гражданского достоинства не только для России, но и для мира.

Очень хочу поблагодарить Дмитрия Муратова за то, чему он посвятил с вою жизнь, поздравить его и обнять.

Эта его награда — очень хорошая новость для всех тех, кому важна свобода слова и вообще свобода.

Но говорить об этой этой очень радостной новости нельзя и без доли горечи. Потому что мы знаем: в РФ есть еще один человек, который эту премию, совершенно очевидно, заслужил, — это Алексей Навальный. И есть еще одна организация, для которой Нобелевская премия мира была бы совершенно заслуженной, — это Международный Мемориал (признан в РФ «иноагентом». — Ред.). Но работа Нобелевского комитета и традиция принятия им решений таковы, что представители РФ еще долго не получат Нобелевской премии мира. И это большая и всем очевидная несправедливость. Справедливости в нашем мире в принципе нет: так он устроен.

Ольга Романова,

глава «Руси сидящей» (организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иноагента»):

— Я представляю, как сложно сейчас Дмитрию Муратову.

Он очень умный парень и глубоко чувствующий. Он прекрасно слышит сквозь «ура!» вздохи — а то и возмущенные крики — «Надо было Навальному дать».

Если б я была Нобелевским комитетом, я бы дала в этом году премию Навальному. Потому что хороша ложка к обеду, дорого яичко ко Христову дню, и награждать надо сейчас, а не потом, когда забудется идиотский казус с Amnesty Int.

Если б я была Нобелевским комитетом, я бы наградила Муратова давным-давно. Но и сейчас тоже хорошо. Он многое делал, делает и еще больше сделает сейчас, обладая этим статусом, в том числе и для Навального.

Нобелевская премия мира — это всегда про политику. Зассали дать Навальному — это плохо. Дали Муратову — это хорошо. А еще прикольно, что теперь в одной редакции два лауреата Нобелевской премии мира — Горбачев (Наблюдательный совет «Новой») и Муратов.

Не придушат «Новую». Во всяком случае, будет сложнее — и Кадырову, и нодовцам, и всякой нечисти.

А Навальный должен быть свободен. Как и все политзаключенные.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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