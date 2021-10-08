Япония начинает расследование против Google и Apple

Японские антимонопольные органы начинают расследование против двух ИТ-гигантов из США. Google и Apple, в результате, могут лишиться не только части японского рынка, но и большой суммы денег.

В данном сегменте рынка Япония потеряла лидерство, отмечают эксперты. Хотя страну традиционно считают родиной электроники и высоких технологий. Однако же, в сфере мобильной связи и технологий, ее обеспечивающих, Apple со своей операционной системой iOS занимает целых 70%. Остальные же тридцать процентов принадлежат Google и ее ОС Android. Все!

Тщетные попытки местных конкурентов отвоевать для себя хотя бы малую долю рынка ни к чему не привели. Теперь японцы говорят, что американские гиганты просто подавляли конкурентов, грубо нарушая законодательство.