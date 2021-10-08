В Telegram появятся спонсируемые сообщения

О том, что в мессенджере Telegram появится уникальная площадка для рекламы, еще в прошлом году сообщил его создатель Павел Дуров. Но не спешите делать вывод, что Telegram якобы пойдет путем других ресурсов и станет мучить своих пользователей рекламным спамом.

Все будет совершенно иначе, говорят эксперты. Внедрение спонсируемых сообщений вовсе не испортит нынешнюю экосистему.

Так, монетизации будет касаться только самых коротких текстов – до 160 знаков. При всем желании более одного рекламного слогана разместить не удастся. Кроме того, такие сообщения пользователь увидит только после прочтения множества других сообщений. И никаких ссылок, переходов на другие сайты и всего того, что давно надоело обычным юзерам.