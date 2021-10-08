“Необыкновенный человек”. Балерина Анастасия Волочкова начала жить вместе со своим новым бойфрендом Владимиром

Уже долгое время Анастасия Волочкова не раскрывает личность избранника и не обсуждает его с прессой. Однако он постоянно фигурирует в “Инстаграм”-постах бывшей балерины. В последней публикации Волочкова тоже нахваливает бойфренда.

Необыкновенный человек

Анастасия рассказала подписчикам, что давно живет с новым возлюбленным по имени Владимир. Волочкова заявила, что при первой встрече с 38-летним мужчиной у них сразу появилась взаимная симпатия и завязались романтические отношения. Анастасия считает Владимира необыкновенным человеком. Сейчас они живут вместе и стараются не афишировать отношения. С другой стороны, им и скрывать нечего, так как они считают себя красивой парой.

Бывшая балерина попросила журналистов не проводить расследования и не искать информацию о ее новом возлюбленном. Женщина пообещала, что в свое время обязательно все расскажет сама. Но Волочкова считает важным прояснить одну вещь: она не уводила Владимира из семьи как предполагали многие ее поклонники. Ведь ее кавалер не женат.

Анастасия предложила подписчикам не осуждать, не злорадствовать и не завидовать, а просто за нее порадоваться. Ведь экс-балерина очень счастлива с избранником. Женщина считает, что негатив к ее успеху у сильного пола проявляют лишь те, кто не имеет личного счастья.