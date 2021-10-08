 

Мэр Сочи назвал число отдохнувших летом на курортах Кубани туристов

08.10.2021, 21:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа курортах Краснодарского края летом 2021 года отдохнули 14,6 млн туристов, только с июня по сентябрь город посетили 3 млн отдыхающих, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«На курортах Краснодарского края за этот период отдохнули 14,6 миллиона человек и почти 40% из них выбрали местом отдыха наш город. На пике, с июня по сентябрь, у нас побывали почти три миллиона человек. Всего же с начала года курорт принял около 5,8 миллиона гостей. В летний период у нас работали почти три тысячи средств размещения», – написал мэр в своем Telegram-канале.

Глава города-курорта также отметил, что в зимнем сезоне ожидается «загрузка» на уровне 80%, а в новогодние праздники – около 90%.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что инвесторы Краснодарского края планируют вложить в рамках льготного кредитования около 66 млрд рублей в строительство 4,3 тыс. новых гостиничных номеров в Сочи, Анапе и Абрау-Дюрсо.



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