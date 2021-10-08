CNN – «за защиту свободы прессы» — Нобелевскую премию мира присудили журналистам из России и Филиппин

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира американо-филиппинской журналистке Марии Ресса, а также главреду российской «Новой газеты» за их усилия по защите свободы прессы, передаёт CNN. Как отмечает канал, это «волнительный день» для всего мира журналистики, учитывая, что подобной престижной награды удостоились люди, которые играют важную роль в защите демократии.

Срочные новости из Норвегии: всего несколько мгновений назад Нобелевскую премию мира присудили журналистам, отстаивающим свободу прессы. У нас в эфире Нина дос Сантос. Нина, доброе утро! Расскажите нам об этих победителях.

НИНА ДОС САНТОС, редактор CNN по делам Европы: И вам доброе, Лора. Это волнительный день для журналистики, так как Нобелевская премия мира — одна из самых престижных наград на планете — ушла двум превосходным журналистам, которые работали в крайне тяжёлых условиях в местах, где журналистом быть сложнее, чем где бы то ни было в мире.

Первый лауреат — 58-летняя филиппино-американская журналистка Мариа Ресса, которая основала сайт под названием Rappler, чтобы осветить наиболее зловещие аспекты режима президента Филиппин Родриго Дутерте. В частности, сюда относятся обвинения в многочисленных убийствах, пытках, а также случаи притеснения.

В 2018 году журнал Time назвал Ресса человеком года, однако жизнь ей подпортили разнообразные выдвинутые в её адрес обвинения, предположительно политического характера, где ей инкриминировали клевету, а также неуплату налогов.

Что же касается второго лауреата — Дмитрия Муратова, — то с 1990-х годов он занимает пост главного редактора российского издания под названием «Новая газета». Это одна из последних независимых газет в РФ притом, что издание потеряло по крайней мере шесть журналистов в результате, как предполагается, политических убийств. На протяжении всего своего существования они также сталкивались с полномасштабными преследованиями, причём не только при Владимире Путине, но и до него.

Эту награду ему вручили вместе с Марией Ресса. Как отметил Норвежский нобелевский комитет, это награда за отстаивание свободы информации, а также её важнейшей роли в защите демократии и мира от войн и конфликтов. При этом комитет выбирал из крупнейшего в истории числа кандидатов — всего 329 человек. Лора?

Ничего себе. Уверена, что это большая честь. Нина, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 октября 2021 года.