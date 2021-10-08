Мнение: “Условия” Зеленского

"Условия" Зеленского

В рамках сезонной осенней болтовни на тему «мирного урегулирования» Зеленский выдвинул условия для переговоров с Россией. Россия должна «освободить удерживаемых в заложниках украинских граждан» и «решить вопрос оккупации части территории Украины».

Тут сразу стоит отметить, что вопросы обмены и освобождения тех или иных лиц регулируются известным пунктом Минских соглашений, который предполагает обмен всех на всех. Это было оговорено еще в 2015-м году, и из этих договоренностей Украина официально до сих пор не вышла. Но, как видим, вместо выполнения пункта Минских соглашений Зеленский снова занимается банальной болтовней «на тему».

Это же касается и вопроса «оккупации украинских территорий». Как Москва уже несколько раз обозначала, обсуждать с кем-либо вопросы принадлежности Крыма она не собирается – ни с США, ни с ЕС, ни тем более с Украиной, которая сама вообще ничего не решает.

Об этой позиции в Киеве прекрасно знают, поэтому подобные заявления об «условиях для переговоров» лишний раз демонстрируют, что никаких переговоров не будет. Окружение Зеленского просто решает систематически встающую задачу по объяснению гражданам, почему Зеленский не выполнил обещаний по прекращению войны на Донбассе. А для этого надо в стиле Порошенко обвинять в продолжении войны Россию и делать вид, что это Россия не хочет проведения переговоров по прекращению войны.

При этом продолжающуюся войну на Донбассе, как и при Порошенко, используют для объяснения всех временных неудач во внутренней политике. Минские соглашения, само собой, Киев также выполнять не собирается, о чем уже несколько раз вполне официально сообщил. Соответственно, разговаривать не о чем. Поэтому разговоров и нет.

Кремль ранее уже продемонстрировал, что воспринимает Зеленского как копию Порошенко, причем иллюзии насчет Зеленского исчезли куда как быстрее, нежели в случае с Порошенко. А при такой оценке более чем вероятна ситуация, когда Зеленский с Путиным могут более и не встретиться, так как обсуждать с Зеленским нечего.

С Байденом и американскими хозяевами Зеленского, конечно же, встречаться будут, потому что, в отличие от Зеленского, они на Украине что-то решают. Самого же Зеленского как правило будут посылать общаться с Пушилиным и Пасечеником для обсуждения «порядка выполнения Минских соглашений».

Американцы на текущем этапе не демонстрируют готовности договариваться по украинскому вопросу, так что и с этой точки зрения говорить с Зеленским не о чем, так как идти против курса Вашингтона он не будет. Наоборот, в ближайшие недели и месяцы он будет заниматься попытками вернуть расположение Вашингтона и нивелировать последствия черной метки с офшорами, которая ясна показала, что, несмотря на формальные слова о поддержке Украины, США не рассматривают Зеленского как незаменимую фигуру, достаточно легко сливая грязное белье Зеленского и Коломойского через структуры, финансируемые «Фондом Сороса».

Вкупе с недавними попытками напроситься на встречу с Байденом все это показывает, что общение с командой Трампа Зеленскому так и не простили, поэтому на него выливают компромат, который выгоден в первую очередь Порошенко, который всячески пытается доказать через лоббистов в Вашингтоне, что он еще может послужить Демократической партии США.

Отсюда и попытки Зеленского аккумулировать в своих руках всю полноту власти, невзирая на законы и даже Конституцию, которая при Зеленском уже даже формальной бумажкой перестала быть, учитывая частоту, с которой её игнорируют. Сосредоточив в своих руках контроль над прокуратурой, СБУ, Министерством обороны, МВД и т.д., Зеленский и Ко пытаются предвосхитить ситуацию, когда внутренние силовые инструменты на Украине будут использованы для поддержки свержения Зеленского через улицу или раскол правящей партии.

При получении кем-то из оппонентов Коломойского и Зеленского санкции от Вашингтона на смену персоналий в марионеточной администрации, вопрос очередного «мини-майдана» станет лишь вопросом времени. Поэтому мы и видим лихорадочные попытки контролировать все, на фоне которых концентрация власти при позднем Януковиче выглядит полнейшей неолиберальной демократией на грани анархии.

И, разумеется, в таких реалиях внешняя угроза и спекуляции на «войне с Россией» необходимы Зеленскому для объяснения своей полезности Западу, потому что в текущих реалиях разговоры о реальном мире просто приведут к ускорению реализации сценария по замене Зеленского на более удобную администрации Байдена фигуру, будь то тот же Порошенко или «новый молодой перспективный политик», подряд на изготовление которого отдадут кому-то из олигархов.

В то, что Зеленский что-то реализует из своих обещаний, с каждым месяцем верит все меньше людей. Отправленный в отставку спикер Разумков прямо обвинил Зеленского в очевидном обмане избирателей и дистанцировался от него. Корабль еще не тонет, но уже дал офшорную течь, и первые крысы уже побежали по направлении к более устойчивым в долгосрочной перспективе политическим поверхностям, не связанным со «Слугой Народа» и Зеленским.

Не трудно предположить, что и далее любая болтовня Зеленского о переговорах с Россией или достижении мира на Донбассе будет оставаться именно что болтовней, которую не стоит воспринимать слишком серьезно. Клоун отрабатывает номер в условиях политической обусловленности и крайне узких рамок для политического маневра, когда недовольный кукловод периодически трясят куклу Зеленского офшорными вибрациями.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/usloviya-zelenskogo/ – цинк

—