Корниенко заявил, что со временным отстранением Третьяковой от пленарных заседаний могут возникнуть сложности

“Мы подписали с коллегами письмо об отстранении. Там есть одна проблема. Она заключается в том, что все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий по отношению к этому депутату. Поэтому мне сложно сказать, как дальше поступит регламентный комитет. Они будут заседать на следующей пленарной неделе, наверное. Будем держать руку на пульсе”, – сказал он.

Контекст:

После информации о смерти внефракционного нардепа Антона Полякова Третьякова в чате фракции “Слуга народа” написала, что стало “одним врагом меньше”. Нардепы после этого начали покидать чат.

Позже нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: “И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за “слугами народа”.

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Поляков и его сожительница, нардеп Анна Скороход избирались в Раду по мажоритарным округам от партии “Слуга народа”, но их обоих исключили из фракции в ноябре 2019 года – первый замглавы фракции Александр Корниенко заявлял в интервью НВ, что Скороход якобы предлагала деньги коллегам, а Поляков не голосовал за важные для фракции законопроекты.

Нардепы намеревались создать свою депутатскую группу, но летом 2020 года сперва Поляков, а позднее и Скороход вошли в группу “За майбутнє”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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