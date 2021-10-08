 

“Спикер приходит и уходит, а мы остаемся”. Миллионер Хмельницкий назвал Украину “крутой” страной для бизнеса

08.10.2021, 21:40, Новости дня
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Речь об этом зашла после вопроса, почему он остается зарабатывать в Украине.

“Украина – очень крутая страна для бизнеса. Здесь такие возможности, что в мире таких нет. Если вы думаете, что легко открыть бизнес-компанию в Европе или Америке… Поверьте, водителями будем работать или убирать на улице – это легко, а сделать бизнес реально крутой можно в нашей стране, и мы это делаем”, – сказал Хмельницкий.

Он призвал украинцев заниматься бизнесом в своей стране.

“Только от вас зависит рост нашей экономики, на других не рассчитывайте. […] Спикер приходит и уходит, а мы остаемся, всегда надо идти вперед. Не смотрите плохие новости, создавайте бизнес”, – заявил Хмельницкий.

Контекст:

В рейтинге Forbes “100 самых богатых украинцев 2021 года” Хмельницкий занимает 29 место с состоянием в $310 млн. Занимается инвестициями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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