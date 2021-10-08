 

Bellingcat стал в РФ “иностранным агентом”. В список внесли еще две организации и семь журналистов

08.10.2021, 21:40, Новости дня
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В проекте заявили на странице в Facebook, что в отличии от большинства других ”иностранных агентов “, Bellingcat не имеет ни юридического, ни физического присутствия в России.

“Целью внесения Bellingcat, вероятно, есть попытка ограничить возможности российских СМИ цитировать наши расследования и распространять наши выводы среди своей аудитории, что еще больше ограничивает свободу прессы в России”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/bellingcat/posts/1810837065771403

Кроме Bellingcat, в реестр попали компания-учредитель издания “Кавказский узел” (МЕМО) и компания-владелец издания M.News (Mason G.E.S. Anonymous Foundation).

Среди физических лиц, в список “иноагентов” попали директор “Центра защиты прав СМИ” Галина Арапова, а также эколог, координатор коалиции “Реки без границ” Евгений Симонов. Он – внук поэта и писателя Константина Симонова.

Кроме того, реестр пополнили еще семь журналистов:

Татьяна Вольтская (“Радио Свобода”);
Екатерина Клепиковская (“Север.Реалии”);
Даниил Сотников (“Дождь”, сотрудничал с “нежелательной” организацией в РФ – изданием “Проект”);
Андрей Захаров (“Русская служба BBC”, сотрудничал с “Проектом”);
Елизавета Сурначева (“Настоящее время”, экс-замглавред “Проекта”);
Елена Соловьева (“Север.Реалии”);
Роман Перл (“Настоящее время”).
Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. 

На данный момент в реестр СМИ-“иноагентов” включены 85 человек и организации, среди СМИ – “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Настоящее время”, “Медуза”.

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-“иноагентов”, отменить законы об “иностранных агентах” и “нежелательных” организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-“иноагентов”, а также изменить действующее законодательство об “иностранных агентах”. Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об “иностранных агентах”, сообщали “РИА Новости”.

Проект расследований Bellingcat известен материалами о катастрофе самолета рейса МН17 в июле 2014 года в Донецкой области, обстрелах украинских войск с территории РФ, отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В конце сентября в Bellingcat заявили, что завершили расследование о наемниках российской частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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