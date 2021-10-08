 

«Привержен своим идеалам»

08.10.2021, 21:32, Разное
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Кремль — о присуждении Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

В Кремле поздравили главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который стал лауреатом Нобелевской премии мира.

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка»,

— пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Они получили награду за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира».

Муратов заявил, что намерен перевести часть Нобелевской премии в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Дмитрий Муратов в 1993 году основал «Новую газету» (изначально «Новую ежедневную газету») вместе с коллегами из редакции «золотой эпохи» «Комсомольской правды» 1980-х гг. Он много лет возглавляет издание, под его руководством газета освещала темы войны в Чечне, глобальной и внутрироссийской коррупции, преследований и нарушений прав человека. Журналисты издания становились лауреатами более чем 60 профессиональных премий, включая Пулитцеровскую.

Шесть журналистов газеты убиты за свою профессиональную деятельность. Это Игорь Домников (2000), Юрий Щекочихин (2003), Анна Политковская (2006), Анастасия Бабурова (2009), а также работавшие с редакцией адвокат Станислав Маркелов (2009) и правозащитница, сотрудница «Мемориала»* Наталья Эстемирова (2009).

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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