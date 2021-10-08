Минюст признал иноагентом посла США в России Джона Салливана

Министерство юстиции России внесло в список физлиц-иноагентов посла США Джона Салливана и нескольких дипломатов, которых в пресс-релизе назвали его “подручными”.

“8 октября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, включены гр. США Салливан Джон Джозефович, Горман Барт Лиамович, Ричардсон Тимоти Уильямович”, – говорится на сайте Минюста.

Ведомство также сообщило о серьёзных основаниях предполагать, что всё посольство работает в интересах Соединённых Штатов Америки – в этом случае его могут внести в планируемый к созданию реестр дипломатических организаций-иноагентов.

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