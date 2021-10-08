Эксперт рассказал россиянам о взломах биометрии

Оказывается, злоумышленники уже научились взламывать биометрическую защиту. Об этом сообщил россиянам известный эксперт по кибербезопасности из ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

При современных технологиях достаточно иметь портретное фото, чтобы подделать идентификацию по лицевой биометрии. Иногда мошенники просто надевают на лицо распечатанную на принтере маску с отверстиями для глаз. Как ни странно, сканеры часто принимают такую грубую подделку. Еще лучше, если маску сделают объемной.

По словам эксперта, также можно подделать голос, имея образец. Скачать аудиозапись с голосом человека становится все проще, ведь многие уже ленятся набирать даже самые короткие сообщения, а каждый раз записывают голосовое обращение. С остальной биометрией то же самое.