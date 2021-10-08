 

Эксперт рассказал россиянам о взломах биометрии

08.10.2021, 21:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оказывается, злоумышленники уже научились взламывать биометрическую защиту. Об этом сообщил россиянам известный эксперт по кибербезопасности из ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

При современных технологиях достаточно иметь портретное фото, чтобы подделать идентификацию по лицевой биометрии. Иногда мошенники просто надевают на лицо распечатанную на принтере маску с отверстиями для глаз. Как ни странно, сканеры часто принимают такую грубую подделку. Еще лучше, если маску сделают объемной.

По словам эксперта, также можно подделать голос, имея образец. Скачать аудиозапись с голосом человека становится все проще, ведь многие уже ленятся набирать даже самые короткие сообщения, а каждый раз записывают голосовое обращение. С остальной биометрией то же самое.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Стало известно о спекуляции главой отдела расследований ФБК данными кипрских компаний

03.08 / Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика “Неудержимые”

09.06 / Москве со второй попытки вынесли приговор напавшему на геев на Курском вокзале мужчине

31.08 / Рубль снизился к доллару

22.04 / НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского

28.12 / Залповый пуск «Булавы» полностью доказал боеготовность ракеты

27.02 / Hyundai анонсировала премьеру нового кроссовера Bayon

12.08 / Минобороны решило закупить дополнительные Су-35С

05.12 / Одесский облсовет ночью избрал председателя

15.12 / Мнения: Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика