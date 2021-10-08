В Интернете возникли проблемы с миллионом сайтов

Вчера на страницах Twitter появилось сообщение о том, что сайты с зоной «club» неожиданно перестали открываться. Позже стало известно о проблеме, затронувшей не менее миллиона интернет-ресурсов.

Адреса с таким окончанием начали работать еще в 2014 году, сообщают специалисты. За семь лет там собралось немало сайтов, а вчера буквально с каждым из них стали возникать серьезные проблемы.

По словам экспертов, попытки связаться с реестром более высокого порядка привели только к тому, что было получено еще одно подтверждение о наличии серьезной проблемой. Вероятно, она возникала на глобальном уровне. Остается только надеяться на быстрейшее решение и то, что ничего подобного не повторится в ближайшее время.