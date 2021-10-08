 

В Интернете возникли проблемы с миллионом сайтов

08.10.2021, 21:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера на страницах Twitter появилось сообщение о том, что сайты с зоной «club» неожиданно перестали открываться. Позже стало известно о проблеме, затронувшей не менее миллиона интернет-ресурсов.

Адреса с таким окончанием начали работать еще в 2014 году, сообщают специалисты. За семь лет там собралось немало сайтов, а вчера буквально с каждым из них стали возникать серьезные проблемы.

По словам экспертов, попытки связаться с реестром более высокого порядка привели только к тому, что было получено еще одно подтверждение о наличии серьезной проблемой. Вероятно, она возникала на глобальном уровне. Остается только надеяться на быстрейшее решение и то, что ничего подобного не повторится в ближайшее время.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Бывшему замминистра энергетики Кравченко предъявили обвинение

02.06 / «Меня подставили»: белорусское ТВ покажет кадры нового допроса Протасевича

24.09 / Две бутылки в одни руки: В США ввели лимит на продажу алкоголя из-за дефицита

14.08 / Афганистан начал освобождение из тюрьмы последней партии талибов

24.08 / В Сети запущен сайт с разоблачением результатов «Умного голосования»

29.08 / В Минске задержали молодого человека из колонны «Женского марша»

07.04 / Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США

06.01 / В Минспорта опровергли информацию о финансовых нарушениях в “Инваспорт”

27.08 / “Этот треугольничек!”, “Ох, рыбка неземная”. Глюк’oZa снялась в узком бикини с голой грудью

18.08 / Рынок газа в Украине должен стремиться к тому, как работает рынок мобильной связи – аналитик инвесткомпании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика