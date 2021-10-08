 

Не поможет даже глобальный локдаун: главврач инфекционной больницы Кононенко о четвертой волне COVID-19

08.10.2021, 21:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый локдаун едва ли сможет исправить тяжелую ситуацию с коронавирусом в мире. Об этом заявила главный врач Республиканской инфекционной больницы Карелии Юлия Кононенко на совещании в Министерстве здравоохранения по вопросам вакцинации от гриппа и COVID-19.

Кононенко обратила внимание, что жесткие ограничения могут лишь временно снизить темпы распространения вируса. По словам специалиста, даже если весь мир будет “сидеть в локдауне”, это не остановит пандемию. Говоря о четвертой волне ковида, врач подчеркнула, что лучшим и наиболее доступным способом побороть коронавирус в России сегодня остается вакцинация. Более того, она считает, что укрепление иммунитета с помощью прививки является единственным механизмом контроля над эпидемией с доказанной эффективностью, сообщает телеканал “Царьград”.

Юлия Кононенко добавила, что в настоящее время риск заражения COVID-19 уже не зависит от пола и возраста, как это было в начале пандемии. Врач сообщила, что самому юному пациенту ее больницы всего один год и два месяца, а самому старшему – более ста лет.

Напомним, что за минувшие сутки в России зафиксировано свыше 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом и более 900 летальных исходов. Большинство заражений выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Самарской, Нижегородской и Воронежской областях. а также в Башкирии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / Фанаты восхитились обнаженной грудью Анастасии Волочковой

16.03 / В Гренландии под ледяным щитом толщиной 1,5 км ученые нашли останки растений

19.05 / Две правды от Ани Лорак – Личное мнение

14.07 / Уфолог заявил о 8-километровом звездолете в лунном кратере

18.06 / Мнение: Восстание в Таганроге в 1918-м году

14.09 / Найден секретный ингредиент длительного хранения чеснока — древесная зола

28.01 / Мнение: Презентация книги о псевдо-хармсе в Исторической библиотеке

26.06 / Подходит для любой длины: как сделать летний диагональный френч (советы и идеи)

22.10 / Мнение: Э – Экономный

06.08 / Гороскоп на 7 августа 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика