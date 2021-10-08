Не поможет даже глобальный локдаун: главврач инфекционной больницы Кононенко о четвертой волне COVID-19

Новый локдаун едва ли сможет исправить тяжелую ситуацию с коронавирусом в мире. Об этом заявила главный врач Республиканской инфекционной больницы Карелии Юлия Кононенко на совещании в Министерстве здравоохранения по вопросам вакцинации от гриппа и COVID-19.

Кононенко обратила внимание, что жесткие ограничения могут лишь временно снизить темпы распространения вируса. По словам специалиста, даже если весь мир будет “сидеть в локдауне”, это не остановит пандемию. Говоря о четвертой волне ковида, врач подчеркнула, что лучшим и наиболее доступным способом побороть коронавирус в России сегодня остается вакцинация. Более того, она считает, что укрепление иммунитета с помощью прививки является единственным механизмом контроля над эпидемией с доказанной эффективностью, сообщает телеканал “Царьград”.

Юлия Кононенко добавила, что в настоящее время риск заражения COVID-19 уже не зависит от пола и возраста, как это было в начале пандемии. Врач сообщила, что самому юному пациенту ее больницы всего один год и два месяца, а самому старшему – более ста лет.

Напомним, что за минувшие сутки в России зафиксировано свыше 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом и более 900 летальных исходов. Большинство заражений выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Самарской, Нижегородской и Воронежской областях. а также в Башкирии.