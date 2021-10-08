 

Коммунальщики объяснили причину появления в Москве снега

08.10.2021, 21:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ московском районе Отрадное жители были удивлены появлением снежного сугроба. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, снег появился после реконструкции трубопровода.

«После реконструкции трубопровода холодного водоснабжения бестраншейным методом на проезде Якушкина, дом 7 в СВАО остался сугроб снега. Он сразу же привлек внимание местных жителей», – цитирует сообщение КГХ РИА «Новости».

 

В ведомстве уточнили, что при бестраншейной технологии ремонта труб применяют специальный стеклопластиковый чулок или рукав, к месту работы его привозят в машине со льдом, чтобы пластифицирующая смола не затвердела.

«Когда рукав уже протянут в трубопровод, по нему запускают циркуляцию горячей воды. Под воздействием высоких температур он быстро затвердевает и обволакивает старую трубу изнутри. Метод санации позволяет продлить жизнеспособность трубы примерно на 50 лет при минимальном объеме земляных работ. Даже если труба со временем потеряет несущую способность, полимерный рукав внутри сможет самостоятельно выдерживать нагрузку», – заключили там.



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