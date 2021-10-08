 

Защитники граффити с Тальковым заявили о планах устроить дежурство у изображения

08.10.2021, 21:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГраффити с певцом Игорем Тальковым в Петербурге готовы защищать, даже ночуя возле трансформаторной подстанции, где находится изображение, сообщил один из инициаторов создания граффити Дмитрий Монич.

«Я думаю, что у нас будут… часовые, которые будут следить за тем, чтобы, (например) завтра в пять утра не закрасили… Мы в любом случае будем его (изображение) защищать», – цитирует Монича РИА «Новости».

Он добавил, что сын Талькова также находится рядом, и он собирается активно защищать граффити с отцом, ночуя в палатке у изображения.

Монич пояснил, что сейчас организаторы создания граффити ведут переговоры с «Россети Ленэнерго» о дальнейшей судьбе изображения, но пока переговоры идут не слишком «результативно».

По его словам, на граффити нанесли антивандальный лак, который позволяет обеспечить сохранность картинки.

Компания «Ленэнерго» заявила, что при попытке закрасить граффити им оказали сопротивление, потому изображение не удалось закрасить.

До этого компания не возражала против нанесения художественных образов на свои энергообъекты при условии, что это согласовано с городским комитетом по градостроительству и архитектуре.

Ранее в Москве активисты отстояли граффити с именами пропавших детей, рисунок планировали закрасить сотрудники «Жилищника».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / МИД ответил на польский упрек в «неуважении принципов цивилизованного мира»

19.01 / Правительство Испании объявило пострадавшие от снежной бури районы зоной бедствия

15.04 / Мнения: Как нам реорганизовать историю

07.01 / США намерены оспорить арктическое господство России миссиями в «тихоокеанском стиле»

01.03 / “Настоящий друг Украины”. Зеленский поздравил Грибаускайте с днем рождения

11.12 / У нардепа от “Слуги народа” из автомобиля украли 100 тыс. грн

28.02 / Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день

05.09 / Всеукраинский марш за права животных. Демонстрация проходит в 30 городах Украины и на станции “Академик Вернадский”

02.02 / Кабмин завтра может обновить карантинные зоны в Украине – СМИ

04.11 / Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика