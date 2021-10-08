 

Защитники граффити с Тальковым заявили о планах устроить дежурство у изображения

08.10.2021, 21:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГраффити с певцом Игорем Тальковым в Петербурге готовы защищать, даже ночуя возле трансформаторной подстанции, где находится изображение, сообщил один из инициаторов создания граффити Дмитрий Монич.

«Я думаю, что у нас будут… часовые, которые будут следить за тем, чтобы, (например) завтра в пять утра не закрасили… Мы в любом случае будем его (изображение) защищать», – цитирует Монича РИА «Новости».

Он добавил, что сын Талькова также находится рядом, и он собирается активно защищать граффити с отцом, ночуя в палатке у изображения.

Монич пояснил, что сейчас организаторы создания граффити ведут переговоры с «Россети Ленэнерго» о дальнейшей судьбе изображения, но пока переговоры идут не слишком «результативно».

По его словам, на граффити нанесли антивандальный лак, который позволяет обеспечить сохранность картинки.

Компания «Ленэнерго» заявила, что при попытке закрасить граффити им оказали сопротивление, потому изображение не удалось закрасить.

До этого компания не возражала против нанесения художественных образов на свои энергообъекты при условии, что это согласовано с городским комитетом по градостроительству и архитектуре.

Ранее в Москве активисты отстояли граффити с именами пропавших детей, рисунок планировали закрасить сотрудники «Жилищника».



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