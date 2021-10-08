 

Суд арестовал «продавцов» должности губернатора Чукотки

08.10.2021, 21:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодозреваемые в попытке «продать» должность руководителя Чукотского автономного округа за 4 млн долларов арестованы, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Юсупову О. В., Струсевичу С. Н., Гладкову А. В.», – цитирует сообщение суда ТАСС.

По материалам дела, трое фигурантов предложили генерал-майору полиции в отставке Тимофею Сасыкову «купить» должность губернатора Чукотки за 4 млн долларов. Сасыков сообщил об этом в правоохранительные органы. Под наблюдением оперативников ФСБ он передал муляж денег, после чего подозреваемых задержали.

Им вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц.



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