Суд арестовал «продавцов» должности губернатора Чукотки

Подозреваемые в попытке «продать» должность руководителя Чукотского автономного округа за 4 млн долларов арестованы, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Юсупову О. В., Струсевичу С. Н., Гладкову А. В.», – цитирует сообщение суда ТАСС.

По материалам дела, трое фигурантов предложили генерал-майору полиции в отставке Тимофею Сасыкову «купить» должность губернатора Чукотки за 4 млн долларов. Сасыков сообщил об этом в правоохранительные органы. Под наблюдением оперативников ФСБ он передал муляж денег, после чего подозреваемых задержали.

Им вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц.