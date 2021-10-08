Два театра на Таганке снова объединились после «раскола»

Содружество актеров Таганки и Театр на Таганке объединились в один коллектив, сообщила директор театра Ирина Апексимова.

«Наконец состоялось воссоединение двух театров после раскола, произошедшего более 40 лет назад. Теперь это единая труппа, один театр, который носит имя легендарного Театра на Таганке. Как это было и раньше, Содружество актеров Таганки будет называться Новой сценой. Сейчас главное занятие – подготовка новых интересных спектаклей. На Новой сцене 16 декабря состоится премьера мюзикла «Онегин» в постановке Алексея Франдетти. И на Старой уже 2 декабря представим новый спектакль «Урожай», – отметила Апексимова, передает РИА «Новости».

Ранее Путин своим указом присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста РФ «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».