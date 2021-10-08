WION – американский спецназ почти год тайно готовит тайваньских солдат

Американские спецназовцы уже почти 12 месяцев втайне готовят тайваньских военных к операциям по морскому десантированию, пишет WION со ссылкой на заявления анонимного чиновника Пентагона. По информации индийского канала, Вашингтон при этом продолжает настаивать на том, что его поддержка в адрес Тайваня соразмерна той угрозе, которую для острова представляет КНР.

А от темы коронавирусных вакцин и связанных с ними логистических задач мы перейдём к тому, что сейчас происходит в Южно-Китайском море.

А новости там интересные, ведь на фоне растущей угрозы Тайваню со стороны Китая, США теперь стали помогать независимому острову наращивать военный потенциал — то есть Тайвань стал союзником Вашингтона, несмотря на риск рассердить Пекин.

Военнослужащие спецподразделений американских вооружённых сил вот уже несколько месяцев втайне занимаются подготовкой тайваньских солдат. Об этом стало известно от чиновника Пентагона, который заявил нескольким американским СМИ, что эта подготовка ведётся уже как минимум почти год. Ведёт её контингент в составе почти двадцати военнослужащих специальных и рядовых подразделений американской армии.

Министерство обороны Тайваня комментировать информацию о такой помощи со стороны США отказалось — а вот официальный представитель Пентагона Джон Саппл заявил, что Вашингтон оказывает Тайваню поддержку в соответствии с его оборонными нуждами. Чиновник отметил, цитирую: «Наша поддержка в адрес Тайваня и оборонные связи с ним по-прежнему ориентированы против той угрозы, которая исходит от Китайской Народной Республики. Призываем Пекин выполнять свои обещания о том, что разногласия между ним и Тайванем будут урегулированы мирным путём».

Напомним — в ноябре прошлого года Тайвань сам сообщил о том, что на остров для проведения подготовки тайваньских морпехов и спецназовцев к операциям с применением катеров, а также по десантированию с моря прибыли американские военные. Однако сообщение об этом со ссылкой на командование ВМС Тайваня было позднее опровергнуто и американскими, и тайваньскими чиновниками, которые подчеркнули, что стороны лишь проводят обмен военными специалистами в рамках своего оборонного сотрудничества.

Также отметим, что в последние дни китайские вооружённые силы нарастили военную активность в отношении Тайваня: они проводят учения для отработки морского штурма, а китайские истребители и бомбардировщики в больших количествах летают у границ тайваньского воздушного пространства. Всё это происходит на фоне угроз со стороны Пекина силой вернуть остров в состав КНР.

США поставляют Тайваню вооружения, в том числе ракеты и истребители. Ранее на этой неделе глава тайваньского Минобороны предупредил, что напряжённость между Китаем и Тайванем достигла высшей точки за последние четыре десятилетия, добавив, что Пекин уже к 2025 году будет в состоянии провести полноценное вторжение на остров. Такие заявления прозвучали после того, как Тайваню пришлось задействовать свои военно-воздушные силы в ответ на пересечение границ его зоны опознавания противоздушной обороны рекордным количеством китайских самолётов — их было 56.

Дата выхода в эфир 08 октября 2021 года.