CNN – «нельзя с этим мириться» — Microsoft сообщил о росте успешных атак «российских хакеров»

Российские правительственные хакеры, которые наносят удары по организациям США и их союзников, добились в этом деле значительных успехов, пишет CNN со ссылкой на данные Microsoft. По данным корпорации, в этом году до июня более половины этих атак пришлось на правительственные институты, притом что общий показатель успеха подобных операций вырос с 21% до 32%.



Reuters

Связанные с государством российские хакеры достигли больших успехов в плане атак на объекты в США и других странах. При этом их главной мишенью становятся правительственные организации, пишет CNN со ссылкой на данные Microsoft.

В частности, Microsoft сообщила, что в период с начала этого года по июнь более половины атак со стороны российских хакерских групп приходилось на правительственные организации. При этом в прошлом году эта цифра составляла всего лишь 3%. В то же время показатель успешности российских атак на правительственные и неправительственные объекты вырос за год с 21% до 32%.

Этот доклад вышел в то время, как администрация Байдена пытается защитить правительство США от кибершпионажа со стороны России, а также публично разоблачить эту злонамеренную деятельность.

При этом несмотря на то, что США и их союзники продолжают осуждать Россию и Китай за их поведение в киберпространстве, эти страны, по словам главы подразделения цифровой безопасности Microsoft Кристин Гудвин, «по-прежнему склонны проводить атаки на национальные государства». «Поэтому мы и наблюдаем этот рост», — отметила она.

Доклад Microsoft также учитывает российскую шпионскую операцию 2020 года, в ходе которой пострадали девять федеральных агентств США. Тогда хакеры воспользовались взломанным программным обеспечением SolarWinds. При этом ранее CNN сообщал, что та же самая российская группа, которая осуществила эту атаку, в последнее время пыталась взломать правительственные организации США и Европы.

Кроме того, Microsoft отметила, что 58% попыток взлома со стороны правительственных хакеров исходят из России, в то время как из Северной Кореи таких атак было 23%, из Ирана — 11% и 8% — из Китая.

Эти данные тем не менее стоит воспринимать с некоторыми оговорками. Шквал неудачных попыток угадать пароль организации, например, считается за одну попытку взлома. Кроме того, Microsoft не сообщали никакой информации о спецслужбах США, которые также занимаются кибершпионажем.

Корпорация также отметила, что киберактивность зачастую совпадает по времени с событиями на геополитической арене и напряжённостью в отношениях.

Так, когда РФ нарастила свою военную группировку на границе с Украиной, российские хакеры, по данным Microsoft, «наносили сильные удары по интересам украинского правительства».

В последнее время общественное внимание было приковано в основном к предполагаемым российским кибератакам, в ходе которых было взломано ПО SolarWinds. Тем не менее, по словам аналитиков, в распоряжении Москвы есть немало хакерских команд, которые выполняют различные задания.

«Проблема заключается в том, что в рамках тех усилий, свидетелями которых мы стали, российские группы активно ведут разрушительную деятельность по всему миру, — отметил глава Управления кибербезопасности АНБ Роб Джойс. — И мы видели доказательства того, что мишенью становится критически важная инфраструктура в США. Или, иными словами, это атаки, с которыми нельзя мириться и с которыми нужно бороться».