 

Мнение: Фейки. Анатомия лжи

08.10.2021, 20:52, Разное
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Вышла книга "Фейки: Анатомия лжи", для которой я писал вступительную часть.
Книга посвящена актуальным вопросам современной информационной войны и построена на свежих примерах последних лет – тут и Скрипали, и Вагнер, и Боинг, и попытки переворота в Венесуэле, война в Ливии, война на Украине, Петров и Боширов и т.д. и т.п.
Собственно, все то, о чем вы могли читать на страницах моего блога в последние годы.

Кусок вступления бесплатно доступен здесь http://www.techbook.ru/data/part/part_1202.pdf
Купить можно здесь http://www.libex.ru/detail/book1114667.html (на Озоне уже разобрали, тираж не очень большой, всего 500 экземпляров)

Источник: Colonel Cassad



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