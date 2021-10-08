Мнение: Фейки. Анатомия лжи

Вышла книга "Фейки: Анатомия лжи", для которой я писал вступительную часть.

Книга посвящена актуальным вопросам современной информационной войны и построена на свежих примерах последних лет – тут и Скрипали, и Вагнер, и Боинг, и попытки переворота в Венесуэле, война в Ливии, война на Украине, Петров и Боширов и т.д. и т.п.

Собственно, все то, о чем вы могли читать на страницах моего блога в последние годы.

Кусок вступления бесплатно доступен здесь http://www.techbook.ru/data/part/part_1202.pdf

Купить можно здесь http://www.libex.ru/detail/book1114667.html (на Озоне уже разобрали, тираж не очень большой, всего 500 экземпляров)

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