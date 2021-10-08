Задержанному генпрокурору Молдовы избрали меру пресечения, он недоволен

Решение огласили после истечения 72 часов, в течение которых можно было задерживать Стояногло.

Суд назначил ему домашний арест на срок 30 дней. Адвокат отстраненного генпрокурора пообещал обжаловать решение.

Прокуратура просила для Стояногло предварительный арест сроком на 30 суток.

“Стояногло сказал, что прокуроры не предоставили ни одного доказательства, все обвинение основывалось на цитатах из СМИ. Он заявил, что Молдова возвращается к понятию захваченного государства”, – пишет издание.

Возле суда, где проходило избрание меры пресечения, проходила акция в поддержку отстраненного генпрокурора, его требовали отпустить. После оглашения решения суда Стояногло вышел к ним, его “встретили аплодисментами”.

Контекст:

От должности генпрокурора Молдовы Стояногло отстранили 5 октября. Также приостановлены полномочия его заместителя.

NewsMaker пишет, что Стояногло предъявили обвинения по четырем уголовным статьям, в числе которых – злоупотребление властью в 2012 году, когда он был депутатом.

Кроме этого, Стояногло обвиняют в незаконном отказе прокуратуры от обвинений в адрес экс-депутата и миллионера Вячеслава Платона, а также в том, что на жену генпрокурора в январе 2021 года переоформили две компании, принадлежавшие Платону.

Платона задержали и арестовали в Киеве летом 2016 года, после того, как он был объявлен в международный розыск по запросу властей Молдовы. Его обвиняли в хищениях из банка Banca de Economii и отмывании украденных денег. По данным прокуратуры, личная выгода Платона составила 800 млн леев (около $40,3 млн).

Адвокаты Платона заявляли, что их подзащитного нельзя экстрадировать, поскольку у него есть паспорт Украины. Но предпринимателя отправили в Кишинев, где в 2017 году приговорили к 18 годам тюрьмы.

Однако в 2020 году Стояногло заявил, что дело против Платона сфальсифицировано. Дело отправили на пересмотр, а бизнесмена освободили из-под стражи. В мае 2021 года прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сняла с Платона все обвинения по делу о банковском мошенничестве, сообщало издание Cenzura. Пересмотр дела в суде продолжается.

Глава государства Майя Санду раскритиковала решение прокуратуры, заявив, что “группировка Платона представляет опасность для государственной безопасности”.

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