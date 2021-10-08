“Обязательно появятся тайные свидетели”. В Меджлисе оценили “дело Джелялова” в оккупированном Крыму

“Перспективы развития “дела” не самые радужные. Оно, естественно, будет доведено до своего логического завершения. То есть уйдет приговор. “Дело”, как сейчас уже говорят адвокаты, не будет долгим, не будет таким продолжительным, как искусственно созданное “дело 26 февраля”. Здесь построено все достаточно просто: обязательно появятся два-три каких-то тайных свидетеля, которые все знали, все видели и чуть ли не присутствовали при всех этих мероприятиях”, – сказала она.

Член Меджлиса отметила, что дальнейшее развитие событий “во многом зависит еще от активности Украины и от возможности вести какие-то процессы, которые связаны с освобождением политических заключенных и узников, которые находятся сейчас и в Крыму, и на территории РФ”.

“Здесь, конечно же, помимо информационного оповещения, помимо социальной помощи родным, близким, помимо юридической консультации, в Украине более активно включаются какие-то рычаги давления для того, чтобы решить ситуацию. […] Я думаю, не стоит прекращать работать, потому что люди находятся в условиях несвободы, и освобождать их необходимо”, – объяснила Юксель.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова, а также Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

22 сентября оккупанты предъявили Джелялову новое обвинение. Его и Ахтемова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. “а” ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

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