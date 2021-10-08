Художник Слава ПТРК установил люки в виде гильз

…у дома Анны Политковской и редакции «Новой газеты».

Художник Слава ПТРК установил канализационные люки в виде гильз у дома Анны Политковской, редакций «Новой газеты» и «Дождя»*, а также в «секретном месте». Об этом сам автор акции сказал «Новой».

Фото: Василий Крестьянинов

Проект называется — «Для нее, для него, для тебя, для меня».

«Пули, выпущенные в Политковскую, становятся символами, которые встраиваются в город и будто выпущены в каждого из нас», — прокомментировал художник.

«Это акция к 15-летию гибели Анны Политковской, но она для всех журналистов. Нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы сделать подобную работу о насилии, перспективе насилия или о уже примененном насилии в сторону тех, кто занимается журналистикой».

Фото: Василий Крестьянинов

Необходимость размещения четвертого люка в «секретном месте» Слава ПТРК объяснил идеей акции о «случайности» жертв такого насилия:

«Пули ведь летят не только в тех, кто «опасен», случайно может зацепить кого угодно. Поэтому четвертая пуля в случайном месте», — сказал он.

Акции памяти Анны Политковской также прошли в Берлине, Лондоне и Париже, а власти США и представители Евросоюза потребовали привлечь к ответственности заказчиков ее убийства.

7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Органы следствия до сих пор не назвали имен заказчиков. Согласно ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекли 15 лет.

Политковскую убили ровно 15 лет назад, 7 октября 2006 года, в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор и контрольный — в голову.

Европейский суд по правам человека признал, что расследование убийства Анны Политковской не было эффективным: следствие не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления.

* внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

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