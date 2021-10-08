В компании Amazon предложат холодильник, самостоятельно заказывающий еду

Инженеры компании Amazon обещают создать холодильник настолько умный, что он сам сможет заказывать заканчивающиеся продукты и предупреждать хозяина о тех, срок годности которых заканчивается.

По сообщениям источников, новый холодильник получит название Project Pulse. Агрегат намерены оснастить искусственным интеллектом. Он необходим для того, чтобы холодильник со временем научился понимать привычки и вкусы своих хозяев и делал именно те заказы, которые им нужны.

В результате вы вообще забудете о хлопотах, связанных с планированием покупок продуктов питания, говорят эксперты. Также в компании Amazon планируют добавить другие функции для умного холодильника. Однако пока непонятно, кто будет производить эти аппараты, так как сам Amazon ничего не выпускает.