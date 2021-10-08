Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в России

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08.10.2021, 20:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕстественная убыль населения в РФ с января по август 2021 года включительно составила 595,3 тыс. человек, что на 71,6% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, при этом от коронавируса в августе умерло 43,6 тыс. человек, следует из данных Росстата.

«COVID-19 как основная причина смерти: в августе 2021 года зафиксировано 38 603 случая. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования: таких случаев в августе – 4 977», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно статданным, естественная убыль в январе – августе 2020 года составила 346,9 тыс. человек.

Уровень рождаемости остался примерно на прежнем уровне – в 2021 году к сентябрю в стране родились 928,2 тыс. детей, что на 10,1 тыс. меньше, чем годом ранее. При этом выросла смертность: если в прошлом году в январе – августе в РФ умерли 1,29 млн жителей, то в этом – 1,52 млн.

Коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 43,6 тыс. человек в августе 2021 года, причем у 38,6 тыс. вирус был идентифицирован, а примерно у 5 тыс. он предполагался, следует из данных Росстата.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за август в РФ умер 24 601 человек.

Коронавирус не являлся основной причиной, но повлиял на смерть 1 254 человек в августе 2021 года, у 4 555 умерших вирус был идентифицирован, но значимого влияния на исход не оказал.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении смертности в РФ в сентябре.



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