ОЗХО подтвердила передачу четырем странам запрошенную по делу Навального информацию

Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции получили список вопросов РФ по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Получили официальное подтверждение от Технического секретариата ОЗХО, что по нашей просьбе была передана в адрес Постоянных представительств Великобритании, а также ФРГ, Франции и Швеции российская нота, а также приложение к ней, в котором содержались список вопросов к вышеупомянутым странам по статье IX (2) КЗХО и детальная информация с подробным досье о предпринятых Россией усилиях внести ясность в эту мутную историю», – отметил он, передает РИА «Новости».

По его словам, «какой-то реакции со стороны коллег» российская сторона пока не получила. «Видимо, вопрос находится на рассмотрении столиц. Не исключаем, что партнерам понадобится какое-то время, чтобы выработать совместную позицию», – добавил Шульгин.

Шульгин также подчеркнул, что политизированная ситуация в ОЗХО сегодня устраивает далеко не всех, есть понимание необходимости ее перевода в деполитизированное русло. «Могу вас заверить, что текущее положение дел устраивает далеко не всех. Все более явно проявляется крайняя степень усталости государств-участников от накала страстей и политизации даже самых технических, казалось бы, вопросов ее повестки дня. Есть четкое понимание необходимости возвращения деятельности Организации в деполитизированное техническое русло», – отметил он.

Кроме того, дипломат уточнил, что ОЗХО создавалась как сугубо техническая структура, призванная способствовать полному избавлению мира от химического оружия, и именно этой цели она должна служить и далее. «Сегодня ситуация ОЗХО до предела накалена – это результат усилий узкой группы государств, стремящихся поставить ее на службу своим геополитическим интересам. Именно в этом контексте и стоит рассматривать недружественные выпады в адрес нашей страны», – отметил Шульгин.

Ранее сообщалось, что российская сторона выразила желание в 10-дневный срок получить от германской информацию о том, кто сопровождал Алексея Навального из Омска в Берлин.

В среду посольство РФ в США отвергло «очередные голословные обвинения» Госдепартамента США, связанные с делом Навального. Госдеп сообщал, что США и еще 44 государства передали РФ в штаб-квартире ОЗХО в Гааге вопросы, касающиеся дела Навального.

В четверг российская сторона дала ответ на запрос участников ОЗХО по ситуации с Навальным и инициировала встречный запрос в адрес Германии, Франции и Швеции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что российская сторона незамедлительно ответит на очередной антироссийский выпад в ОЗХО.