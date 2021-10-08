Минпросвещения решило не согласовывать кандидатуру министра образования ЕАО

Минпросвещения отозвало согласование назначения министра образования в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за неисполнения работ по нацпроекту «Образование», сообщили в министерстве.

«Наиболее остро вопрос неисполнения работ стоит в Еврейской автономной области. В связи с попаданием региона в «красную» зону по результатам третьего мониторинга подряд, Минпросвещения РФ принято решение отозвать согласование назначения регионального министра», – сообщается на сайте ведомства.

В число регионов «красной» зоны включили Сахалинскую область, Дагестан, Ханты-Мансийский АО – Югру, Астраханскую область, Воронежскую область, Мурманскую область, Кировскую область, Кабардино-Балкарию, Оренбургскую область, Приморский край, Чукотский автономный округ, ЕАО, Ненецкий автономный округ.

Также в 43 регионах фиксируется отставание по выполнению работ по нацпроекту в соответствии с текущим календарным графиком. Кассовое исполнение мероприятий в этих регионах составляет менее 40%.