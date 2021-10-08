Врач предупредила российских женщин о последствиях коронавируса для внешности

У женщин, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, могут выпадать волосы. Об этом рассказала российский врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Малиновская пояснила, что из-за болезни у некоторых пациентов снижается уровень железа в организме. Это происходит из-за поражения ковидом желудочно-кишечного тракта, в результате чего ухудшается поглощение ряда полезных веществ. Для устранения этого неприятного симптома специалист рекомендует пройти постковидную диспансеризацию, а также употреблять больше богатого железом мяса и принимать препараты с содержанием железа, сообщает “Радио 1”.